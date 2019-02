Mantelzorgmakelaar trekt mensen tegen betaling uit zorgmoeras

Zelfstandig mantelzorgmakelaar Co Beukema kent de vele valkuilen in het zorgsysteem en weet precies waaraan een aanvraag moet voldoen. Maar ook haar kostte het tijd en flink wat moeite om alles rond te krijgen. Nu, een half jaar later, is het pgb alsnog geregeld.

Van Veen is blij dat het gelukt is, maar wijst ook op de vreemde situatie. "Co wordt betaald door mijn gemeente. De gemeente betaalt dus 70 euro per uur aan iemand om mij te helpen om van diezelfde gemeente de zorg gefinancierd te krijgen voor mijn kind. Dat is toch raar?"

Voor Beukema in haar leven kwam, had ze zelf meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente. Geduldig legde ze steeds haar situatie uit. Dino kan ineens heel ziek worden en dan heeft hij hulp nodig. Het is niet te plannen wanneer.

"Ik moest ook een vragenlijst invullen en aangeven wat de verbeterpunten en onze doelen zijn. Dino gaat tot nu toe elk jaar achteruit dus van die vragen raak ik echt overstuur. Er komt geen menselijkheid meer aan te pas." Zelf had ze de strijd voor het pgb allang opgegeven, als haar mantelzorgmakelaar niet had geholpen.