Altijd klaar voor de Tocht: van kruisjes tot kilometers kluuntapijt

Je een jaar lang tot in de puntjes voorbereiden op een evenement dat waarschijnlijk niet doorgaat. Dat klinkt gek, maar toch is dat precies wat de organisatie achter de Elfstedentocht ieder jaar met veel passie en enthousiasme doet. En dat al 22 jaar, want zo lang wachten we inmiddels op de volgende Tocht der Tochten.

De kans op een Elfstedentocht wordt volgens meteorologen steeds kleiner, omdat de klimaatverandering ook in Friesland toeslaat. Maar omdat je het nooit zeker weet, blijven de bestuursleden en rayonhoofden van de Elfstedenvereniging doorgaan.

Nieuwsuur volgde die voorbereidingen een jaar lang. Bekijk hieronder onze online special.