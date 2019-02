Topman UWV geeft uitleg over grootschalige WW-fraude: 'Niet genoeg prioriteit'

Hoe kon het zo misgaan bij het UWV? Dat wilde de Tweede Kamer vandaag weten van de hoogste baas van de uitkeringsinstantie. Tientallen miljoenen aan WW-uitkeringen zijn ten onrechte uitgekeerd aan Poolse werknemers die ondertussen in hun thuisland vakantie vierden of werkten.

De verontwaardiging was groot toen Nieuwsuur dat verhaal vorig jaar naar buiten bracht. De Kamer riep verantwoordelijk minister Wouter Koolmees direct op voor een debat. Vandaag was de uitkeringsinstantie zelf aan de beurt om tekst en uitleg te geven over de fraude.

UWV-voorman Fred Paling kreeg in een hoorzitting kritische vragen van Kamerleden. Bijvoorbeeld over het feit dat de fraude al tien jaar bekend was bij de instantie, maar dat er nu pas urgentie lijkt te zijn om het probleem aan te pakken.

Na afloop zei Paling daarover tegen Nieuwsuur: "We hebben diverse onderzoeken gedaan en er zijn ook maatregelen genomen en aanpassingen in werkprocessen gedaan. Maar achteraf constateer ik dat de prioriteit die we aan het thema hebben gegeven niet groot genoeg is geweest."