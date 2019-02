Retourzendingen: hoofdpijndossier, maar ook een kans voor webwinkels

Tweede-kans producten

De grote retourstroom leidt behalve tot kopzorgen ook tot een 'nieuw' aanbod van goederen. Als retourgoederen gebruikt zijn, of de verpakking beschadigd is, worden de spullen afgeschreven. Dat is een substantieel deel. De goederen worden dan vernietigd of verkocht aan opkopers. En dat biedt ook kansen.

Erik Bouwknegt is zo'n opkoper en richt zich vooral op elektronica en meubels. Als hij een pallet gekocht heeft, controleert hij de spullen en verkoopt ze dan online via zijn website. Sinds kort biedt hij de tweede-kans producten ook aan in een fysieke winkel in Meppel. "De spullen die ik aanbied, zijn goed en niet gebruikt. De webwinkel keurt de verpakking af zodra die beschadigd is en dan verkopen zij het niet meer en kan ik ze opkopen."

Bouwknegt heeft voor de spullen die hij niet verkocht krijgt een goede bestemming. Regelmatig komt de in Nigeria geboren transportondernemer Richard langs. Hij neemt, voor een klein bedrag, de overgebleven spullen mee en verscheept ze naar zijn geboorteland. Daar zijn mensen ondanks kleine beschadigingen blij met de spullen.

