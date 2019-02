Jarenlang gebrekkige fraude-controle UWV

Twee lessen

Koolmees schrijft de Kamer dat het misbruik van uitkeringen onacceptabel is. Ook is het draagvlak van het sociale stelsel ondermijnd.

Hij heeft naar eigen zeggen twee belangrijke lessen geleerd die hij meeneemt naar de toekomst. Ten eerste moet de aanpak van fraude worden versterkt. Ten tweede moet hij "scherper letten op de juiste verbinding en het juiste gesprek tussen het UWV als uitvoeringsorganisatie en het ministerie van SZW". Daarbij moet volgens hem ook de Kamer beter geïnformeerd worden.

Minister wist van niets

Deze tweede les trekt Koolmees nadat hij in september door Nieuwsuur geïnformeerd moest worden over de structurele WW-fraude die al jaren gaande was. Binnen de muren van het UWV, de organisatie die verantwoordelijk is voor de rechtmatige verstrekking van uitkeringen, was deze fraude al jaren bekend.

Al in 2009 doen zij een eerste onderzoek. Negen jaar en 16 onderzoeken later weten zowel de minister als de Kamer nog van niets. Om te voorkomen dat zoiets weer gebeurt, moet het UWV vanaf nu jaarlijks een 'signaleringsbrief' naar de Kamer sturen. Daarin moet de organisatie een overzicht geven van alle fraudesignalen en de manier waarop ze zijn onderzocht en aangepakt.

Fraude

In september onthuldeNieuwsuur dat een grote groep Poolse arbeidsmigranten zich niet hield aan de regels voor het ontvangen van een WW-uitkering. Ze gebruikten valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude om duizenden euro's aan uitkering te innen, terwijl ze ondertussen in Polen aan het werk waren of vakantie vierden.

Ze werden bij deze fraude geholpen door tal van malafide tussenpersonen die op internet adverteren als boekhouder of administratiekantoor. Uit vervolgonderzoek bleek dat er ook nog eens heel wat arbeidsmigranten waren die vrijwillig werkloos waren geworden en toch een uitkering kregen. Dit terwijl je pas recht hebt op een WW-uitkering als je buiten je schuld werkloos geworden bent.