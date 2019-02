Dierenactivisten zijn het zat en filmen vaker zonder toestemming

Dierenactivisten maken steeds vaker gebruik van de verborgen camera om ongezonde leefsituaties van dieren aan het licht te brengen. Boeren worden daarna aan de schandpaal genageld. De strijd verhard zich en minister Carola Schouten van Landbouw roept op tot meer dialoog.

Hugo Bens runt samen met zijn vrouw Rianne een stal met 100.000 scharrelkippen voor het produceren van eieren. Ze werken met stellages die het bos nabootsten, want daar leefde de kip oorspronkelijk. Het is voor het stel heel belangrijk dat hun kippen gezond zijn. "Ja natuurlijk", zegt Rianne. "Een kip die niet gezond is, legt geen ei. En we moeten uiteindelijk toch ook een boterham verdienen."

Maar Erwin Vermeulen van Animal Rights staat niet achter dit soort stellages. "Het is eigenlijk een vervanging van het kooisysteem, alleen de tralies zijn eruit gehaald." Animal Rights vindt dat al dit soort schuursystemen verboden moeten worden.

De organisatie van Vermeulen filmde vorig jaar een aantal maanden in verschillende kippenstallen verspreid over het land. "Het schokkende wat we zagen in een aantal stallen is de smerigheid, de lagen uitwerpselen en de dode dieren die tussen de levende in liggen."

'Geen uitzondering'

Dit soort leefomstandigheden zijn geen uitzondering, volgens Vermeulen. "Als wij op tien plekken filmen, zitten er vier of vijf hele smerige tussen. En zelfs in de schone stallen zijn de dieren volledig kaal. Dat zijn dan geen uitzonderingen, dat is gewoon de praktijk."

Een ander filmpje van zeer ongezond ogende kippen, gemaakt door een andere actiegroep, zou opgenomen zijn in de stal van de Bens. Tenminste, dat zegt de actiegroep. Maar Hugo zegt zeker te weten dat dit niet allemaal hun kippen zijn. "Omdat wij al jaren dieren houden met hele snavels. Maar zij lieten dieren zien met een behandelde snavel. Dus dat klopte niet."

Vermeulen vindt het noodzakelijk om in stallen te filmen, ook al is dat dan zonder toestemming van de boer. "Het is de enige manier waarop deze beelden te verkrijgen zijn. En we vinden het acceptabel om een kleine overtreding te maken om grotere misstanden te voorkomen."