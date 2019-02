'Nederlandse publieke omroep zou ook met Netflix moeten samenwerken'

Een reclamevrije omroep

De coalitie praat voor het eerst serieus over een publieke omroep zonder reclame, al moet er dan wel elders 150 miljoen euro worden gevonden. "Dat is een enorme puzzel, want als de publieke omroep het met een veel lager budget moet doen dan gaat dat ten koste van de programma's", zegt CDA'er Van der Molen.

Toch is het volgens Aartsen van de VVD een belangrijk punt om naar te kijken. "We hebben nu ieder jaar in november een discussie over hoeveel geld erbij moet, hoeveel geld eraf moet. Uiteindelijk moeten we naar een stabiele financiering. Reclamevrij is een optie om dat te regelen, maar er zijn ook andere manieren."

Beide Kamerleden zijn overtuigd van het belang van de publieke omroep. "Ik denk dat dat belang in 2019 groter is dan in de jaren ervoor", zegt Van der Molen. Volgens Aartsen zal de publieke omroep er in 2025 zeker nog zijn. "Maar dan moet er wel mee worden bewogen met de kijkers."