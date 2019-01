Allereerste JSF nu officieel in Nederlandse handen

Is het een kat in de zak? Of hebben we toch echt een toekomstbestendig en broodnodig gevechtsvliegtuig gekocht? Na dertig jaar praten, testen en politiek gedraai kan de de Nederlandse luchtmacht eindelijk in onze eerste operationele JSF stappen.

Een stuk duurder dan verwacht, geplaagd door technische problemen, maar dat mocht de pret in Texas bij de officiƫle presentatie vandaag niet drukken. Een delegatie uit Nederland nam het toestel op een feestelijke ceremonie in ontvangst.