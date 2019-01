'Kinderpardon lost niks op, schrijnende gevallen zullen blijven komen'

"Het is een schijnoplossing, want dit probleem komt over vijf tot tien jaar weer terug. Dat is in het verleden namelijk ook steeds gebeurd." Hoogleraar migratiegeschiedenis Marlou Schrover (Universiteit Leiden) doelt op het akkoord over het kinderpardon dat de coalitie gisteravond bereikte.

Na dagenlang overleg zijn de vier coalitiepartijen overeengekomen dat een groep van 700 'gewortelde' kinderen opnieuw wordt beoordeeld. De verwachting is dat het overgrote deel van hen alsnog in Nederland kan blijven. Blijdschap dus bij de kinderen en hun familie vandaag.

"Voor de kinderen die nu in de procedure zitten is het een oplossing. Naar hun dossiers zal opnieuw worden gekeken en met enige coulance, zo luidt de belofte. Maar in de toekomst zal er weer een nieuwe groep kinderen zijn die in dezelfde situatie zit", zegt Schrover. "Het is hiermee niet afgesloten."