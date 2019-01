Kickboksers Hari en Gerges positief bij dopingcontrole

Beoordeling

Op 18 december 2018 belandt een brief van Morgan Sports Law bij het ISR, waar de dopingzaken ter beoordeling liggen. In het document, dat is gezien door Nieuwsuur, wordt namens Glory verzocht om een beëindiging van de samenwerking én het stopzetten van de vier lopende dopingzaken.

"Glory heeft ons een brief gestuurd dat ze het contract willen opzeggen. Daar werd niet al te specifiek ingegaan op de reden. In de gesprekken hebben we begrepen dat het voor hen allemaal wat snel ging", zegt Henk van Aller, secretaris van het ISR. Wat er te snel ging? "De zaken die zij (Glory, red.) bij ons hebben aangebracht. Dat was meer dan aan de voorkant verwacht."

Inhoudelijk kan het ISR over de lopende dopingzaken niet praten. Wel heeft Van Aller zich verbaasd over het aantal positieve testen bij Glory. Vorig jaar werden twee Glory-vechters nog voor vier jaar geschorst wegens dopinggebruik. Onder hen Tilburger Ismael Lazaar. Bij een urinecontrole na een partij tegen Rico Verhoeven stuitten controleurs op testosteron en stanozolol.

"Binnen Glory zijn een aantal sporters die een groot aantal jaren meelopen. Misschien zijn zij nog niet aan deze structuur (dopingcontroles, red.) gewend", denkt Van Aller. "We zien binnen de dopingzaken die wij behandelen veel naïviteit, maar ook veel onwetendheid. Het is ook soms echt dat de sporters niet precies weten wat voor middeltjes of pilletjes ze slikken."