Defensie weet zich (nog) geen raad met steeds kleinere drones

Het was de grootste verstoring van de luchtvaart in Europa sinds een vulkaan op IJsland in 2010 het vliegverkeer lam legde: het drone-incident in december op Gatwick Airport waardoor 140.000 passagiers strandden en duizend vluchten werden geannuleerd. Urenlang wist een consumentendrone, voor iedereen te koop en simpel te bedienen, het vliegveld in de greep te houden, waarop de politie radeloos het leger inschakelde.

Het incident in Groot-Brittanniƫ staat niet op zich. Steeds vaker vliegen consumentendrones in gebieden waar ze niet mogen komen. En ook steeds vaker worden drones gebruikt door kwaadwillenden. Maar wie bel je eigenlijk als zo'n drone uit de lucht moet worden gehaald? De ogen zijn in het uiterste geval gericht op het leger.

De Nederlandse Defensie merkt dat de vraag vanuit diverse organisaties in Nederland toeneemt en heeft daarom sinds kort een Counter Drone Unit opgericht. Samen met een werkgroep wordt er gekeken naar middelen om drones uit de lucht te halen. Want ook Defensie staat voor een grote uitdaging.

Met de huidige middelen kunnen ze alleen grote drones uitschakelen, terwijl de trend is dat ze steeds kleiner worden. Die kunnen ze nog niet uit de lucht halen. "Drones met een uitlaat waar warmte uitkomt, dat zijn objecten die bijvoorbeeld een Stinger kan uitschakelen", zegt ritmeester Mark Feenstra. Dat zijn vaak drones met een spanwijdte van bijna twee meter. "Kleiner wordt een probleem. Wat je dan doet? Goede vraag. Het is voor Defensie hard rennen om die ontwikkeling bij te benen