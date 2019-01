Strijd rond zandwinning in IJsselmeer: 'Van natuurgebied naar industrieterrein'

Op en rond het IJsselmeer is sowieso sprake van toenemende bedrijvigheid en industrialisatie. Hoe zich dit verhoudt tot de beschermde status van het natuurgebied is voor Natuurmonumenten een zorg. In dit natuurgebied zou geen zandwinningsfabriek moeten komen, vindt de organisatie.

In het IJsselmeergebied zijn veel vogels, eenden en ook vogels die overwinteren. "Als dat industrie-eiland er komt, komt de kwaliteit van dit gebied onder druk te staan", zegt Arjen Kok van Natuurmonumenten. "Voor vogels is dit gebied een belangrijke broedplaats en dat moeten we bewaren."

In opdracht van het zandwinningsbedrijf is een milieueffectrapportage (MER) gemaakt, dat brengt de effecten van een plan op het milieu in kaart. Kok zegt dat de MER onvolledig is en leemtes bevat. Hij vindt dat er aanvullend onderzoek moet komen, omdat de MER-commissie beperkte bevoegdheden heeft.