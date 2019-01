Is Huawei welkom in Nederland?

Het is een bedrijf waar tien jaar geleden maar weinig mensen van hadden gehoord, maar ineens is het overal. Het Chinese Huawei maakt mobiele telefoons, tablets en alles wat achter de schermen nodig is om ze te laten werken, zoals antenne's, zendstations en netwerkapparatuur. En daar is steeds meer ophef over.

Want nu wereldwijd wordt gewerkt aan nog snellere netwerken, staat Huawei voorop om ze te leveren. Maar steeds meer Westerse landen zijn bang dat de Chinese overheid het bedrijf gebruikt voor spionage en dus weren ze het bedrijf voor de aanleg bij de van 5G, de opvolger van ons huidige mobiele internet.

Ook Nederland staat in de startblokken om miljarden te investeren in een nieuw mobiel netwerk. Huawei is voor veel bedrijven een logische keus: technisch hoogwaardig en goedkoop. Maar is het ook een goed idee?