Groningse windmolenoorlog: bedreigingen, naziposters en asbestdumping

Het gevecht tegen de windmolens in Groningen verhardt. Na bedreigingen, vlaggen met hakenkruizen en nazipamfletten, lijkt asbest het nieuwe wapen in de strijd. Deze week werd er mogelijk gedumpte asbest gevonden bij een toekomstige windmolenlocatie in Meeden, zoals vorige maand ook al gebeurde op een andere plek.

Wellicht zijn er nog meer plaatsen besmet, zegt Adriaan Hoogendoorn, de burgemeester van de gemeente Midden-Groningen. "Vrijdag werd er via een bord gemeld dat er meerdere locaties in Drenthe en Groningen zijn verontreinigd en dat die binnenkort bekend zullen worden gemaakt. We kunnen niet anders dan deze signalen serieus nemen."

Dat mensen het recht in eigen hand nemen, keurt hij af. "We steunen de inwoners in hun verzet, maar hiervoor hebben wij geen enkel begrip." Wel snapt hij de emoties. "Het is een optelsom. Mensen in dit gebied hebben al lang te maken met de problemen van de aardgaswinning. Ze voelen zich vaak niet of onvoldoende gehoord."