Voorzitter groene VVD'ers: boodschap van Dijkhoff niet goed

"De boodschap van Klaas Dijkhoff is niet goed. Hij had moeten zeggen dat het klimaatakkoord een uitdaging is", zegt VVD'er Gijs Dröge. Hij is voorzitter en tevens oprichter van Liberaal Groen, het netwerk binnen de VVD dat een duurzame economische groei voorstaat.

Liberaal Groen kwam vandaag in Nijmegen bijeen voor een Nieuwjaarsseminar waar werd gesproken over de verduurzaming van politiek en beleid. Dröge denkt dat Dijkhoff met zijn verhaal komt omdat hij bang is voor de kiezer of de gele hesjes. "Misschien is dat het. Of het is voor de FvD-kiezer of de PVV-kiezer? Ik weet het niet."

Uitdaging

Dijkhoff verraste vandaag politiek Den Haag met zijn uitspraken dat de kans dat het klimaatakkoord letterlijk wordt uitgevoerd nihil is. Volgens hem is het niet zo "dat de politiek bij het kruisje tekent", zoals sommige partijen in de Tweede Kamer volgens hem lijken te willen.

"Gewone mensen" zijn te weinig gehoord aan de zogenoemde klimaattafels waar belangenclubs de plannen bedachten, zegt Dijkhoff vandaag in een interview met de Telegraaf. "Er hebben mensen een akkoord met zichzelf gesloten en dat hebben ze aan de politiek overhandigd. Het zijn adviezen. Het werk begint voor mij pas nu", aldus Dijkhoff.

Dröge: "Natuurlijk weten we het nog niet allemaal, maar dat we hoe dan ook iets moeten doen, dat is de uitdaging. En dat gaat ons allemaal geld en moeite kosten. Dat is het echte verhaal."