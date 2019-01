Baas Erasmus MC: 'Hogere prijs zeldzaam kankermedicijn is volstrekt onterecht'

Een zeldzaam kankermedicijn dat opeens bijna zes keer zo duur is. Het middel werd ontwikkeld door het Erasmus Medisch Centrum en is nu gekocht door een farmaceut. Waar het ziekenhuis het medicijn zelf maakte voor ongeveer 4000 euro per infuus, vraagt farmaceut Novartis nu zo'n 23.000 euro per infuus.

Ernst Kuipers, bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam, maakt zich er zorgen over. "Het is volstrekt onterecht dat deze prijs wordt gevoerd. Wij hebben dit middel lang gemaakt en weten daardoor exact wat de productie- en ontwikkelkosten zijn geweest. Die prijs moet omlaag en kan ook omlaag."

De farmaceutische industrie op dit soort praktijken aanspreken is lastig, zegt Kuipers. "Vaak is het moeilijk om inzicht te krijgen in de kosten, het enige wat je dan kan doen is kijken in jaarverslagen naar de winstmarges. Van de meeste bedrijven zijn die sinds jaar en dag tussen de 20 en de 40 procent."

Dat soort winstmarges zijn niet nodig, zegt Kuipers. Hij doet daarom een moreel appél op de aandeelhouders, maar roept ook de overheid op te kijken naar de gang van zaken. "Dit gebeurt keer op keer. We moeten veel strakker sturen op beduidend lagere prijzen voor dit soort medicijnen."