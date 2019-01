'Tekening Rubens direct naar de veiling? Dat lijkt me niet de koninklijke weg'

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft de grootste collectie Rubens in Nederland. Maar directeur Sjarel Ex is niet gevraagd of hij de tekening wil aanschaffen. Tot zijn grote spijt. "Wij hebben de top van Rubens in huis. Het is heel normaal dat je dan een museum belt en vraagt: zou het iets voor jullie zijn."

Hij hoopt dat het gaat om een misverstand en doet daarom een oproep aan de Oranjes. "Neem wat meer tijd, breng het niet op de markt en geef Nederlandse musea en grote instellingen de gelegenheid om een reële manier te vinden om zo'n stuk te behouden voor ons land."

Bij zo'n veiling maken musea namelijk geen kans, zegt Ex. "Daar zitten de mensen met de grootste portemonnee vooraan, daar kunnen wij niet tegenop. Vandaar de vraag om het terug te trekken van de veiling. Kijk of er een andere weg is, misschien een wat meer koninklijke weg om dit te doen."