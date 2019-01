'De mensen die nog overblijven in de kerk, worden ook wat strikter in de leer'

De storm over de zogeheten Nashville-verklaring, die pleit vóór het traditionele gezin en homo's en transgenders afwijst, is nog niet gaan liggen. Een paar honderd predikanten, voorgangers en politici ondertekenden de tekst en op die groep richt zich alle kritiek. Maar is dat niet opvallend?

Waarom zijn we zo verbaasd dat orthodoxe christenen op deze manier denken? En beperkt dat denken zich eigenlijk tot die groep? Daarover praten we met Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau dat veel onderzoek doet naar de acceptatie van homo's in Nederland.

Bekijk hieronder het volledige gesprek: