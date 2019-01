Kraamstal én sterfhuis: ruim 5 miljoen biggen halen de slacht niet

Het is een aantal waar je stil van wordt: jaarlijks sterven ruim vijf miljoen biggen in de Nederlandse varkensstallen. Ze worden doodgeboren of overlijden in de eerste maand, omdat ze te licht of te zwak zijn. Biggen bedoeld voor de slacht halen die slacht dus nooit.

In 2009 ontstond ophef over de biggensterfte toen bleek dat sommige biggetjes nog levend in de afvalbak belanden. De politiek eiste actie en toenmalig minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA) zei in de Tweede Kamer: "De biggensterfte kan naar beneden en moet ook naar beneden."

De varkenssector richtte een stuurgroep op om de zaak te bestuderen en kwam met een plan van aanpak. Het percentage biggen dat doodgeboren werd of in de eerste maand stierf was destijds 12,8 procent. Nu, tien jaar later, blijkt de biggensterfte juist verder te zijn gestegen in plaats van gedaald.

Volgens de meest recente cijfers (2017) ligt het percentage op 13,3 procent. In 2017 ging het om 5.389.606 biggetjes. Nieuwsuur volgde op de boerderij van varkenshouder Theo Vernooij het korte leven van enkele pasgeboren biggen.