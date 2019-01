Wat is er te doen tegen een stijgend aantal zelfdodingen onder jongeren?

Als een tiener een einde maakt aan zijn leven, roept dat veel vragen op, zegt onderwijsdirecteur Thea van Riel van het Summa-college in Eindhoven. "De impact daarvan is heel groot. Dat voel je in zo'n school. Dat gaat als een soort spanning door de school heen."

Het aantal tieners dat een einde maakt aan het leven is in de aflopen tien jaar gestegen. De stijging is het grootst onder jongeren tussen de 15 en 20 jaar; een verdubbeling van 33 naar 70 doden per jaar. En vooral de zelfdoding onder meisjes is toegenomen: in 2017 meer dan vier keer meer dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Jeugdinstituut.

Het Summa-college besteedt daarom op school speciaal aandacht aan jongeren in crisissituaties, door middel van een cursus voor docenten. Lidewijde van den Berkmortel geeft les in de cursus Eerste Hulp Mentale Gezondheid. "In vier dagdelen geven we mensen een training om kennis te verbreden, stigma's te verminderen en mensen handvatten te geven als: hoe ga je om met jongeren met psychische problematiek? Hoe kun je in een heel vroeg stadium al signalen herkennen en onderkennen? En wat zou je daarmee kunnen doen?"