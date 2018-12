Onze #18in2018-jongeren blikken samen terug op het afgelopen jaar

Hoe is het om 18 te zijn in 2018? Nieuwsuur volgde deze zomer tien jongeren die aan de hand van verschillende thema's zelf een beeld schetsten van hun generatie. Ze staan allemaal anders in het leven en komen uit verschillende werelden: van tienermoeder tot visser op Urk, van volksbuurt tot hockeyveld.

Aan het einde van het jaar zochten we de 18-jarigen weer op en brachten ze bij elkaar voor een kerstdiner om terug te blikken op 2018, een jaar vol tegenstellingen in het nieuws. Hoe kijken ze naar onderwerpen als het klimaat, het geloof, culturele verschillen en de Zwarte Piet-discussie?

Bekijk hier de gehele #18in2018-re√ľnie: