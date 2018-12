Gevlucht en verdwenen: 'Ik raakte mijn dochtertje kwijt op weg naar Nederland'

Toch is Ghazi zeker niet de eerste vluchteling die onderweg een familielid is kwijtgeraakt. Tenminste 10.000 onbegeleide kinderen zijn zoekgeraakt nadat zij in Europa zijn aangekomen, schrijft The Observer begin 2016. De Britse krant baseert zich op cijfers van Europol, die zijn cijfers weer heeft van de International Organization for Migration (IOM).

Het nieuws doet veel stof opwaaien. Europol benadrukt dat 10.000 geen 'hard' getal is: het gaat om een optelsom van de in 2016 bekende cijfers. Het precieze aantal vermiste vluchtelingenkinderen wordt niet bijgehouden, alleen het aantal minderjarigen dat verdwijnt uit de beschermde opvang. In Nederland waren dat er vorig jaar 360.

Europarlementariër Hilde Vautmans publiceerde het boekje Waar zijn ze, over dit onderwerp. "Gaat het over vermiste vluchtelingenkinderen, dan zie ik nergens foto's of affiches. Toen ik over de Europol-cijfers las, kwam bij mij meteen de vraag op: waar zijn al die kinderen dan? Wat is er met hen gebeurd?"

Vautmans ging te rade bij Brian Donald, stafchef bij Europol en de man achter het rapport. Volgens zijn bronnen was de helft van die kinderen verdwenen in Italië. In het beste geval zijn de kinderen naar een ander land gegaan en zitten ze bij familie. In het slechtste geval worden ze volgens Donald gebruikt voor kinderarbeid of prostitutie, of worden ze gedood voor hun organen.

Kwetsbaar

"Kinderen in migratie zijn kwetsbaar", zegt Vautmans. "90 procent van alle asielzoekers bereikt Europa via smokkelaars. De overige 10 procent haalt het niet, met of zonder smokkelaar. Ze worden vermoord of verdrinken onderweg. Als we niet genoeg aandacht geven aan niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, raken die vermist."

Bovendien is het risico volgens Vautmans groot dat mensensmokkelaars opnieuw geld aan de kinderen verdienen. "Ouders geven namelijk geld aan smokkelaars om hun kind te zoeken."