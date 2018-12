In Stockholm betaal je extra voor rijden in de spits, wij straks ook?

Over rekeningrijden wordt al heel lang gesproken, ook in de politiek. Het is een beladen onderwerp. Toenmalig minister van Verkeer Tineke Netelenbos zette eind jaren 90 al een proef op voor rekeningrijden. Maar zij en haar opvolgers slaagden er niet in om de heffing in te voeren.

Van Wee vraagt zich af of het er nu wel gaat komen. "In het Klimaatakkoord is voorgesteld dat er naar zo'n systeem toegewerkt wordt. Een belangrijk argument voor het invoeren is de opdrogende belastingen door de opkomst van elektrische auto's. En daarnaast zijn er de steeds erger wordende files en de klimaatproblematiek."

Hij vervolgt: "Dus eigenlijk zijn er nu meer argumenten dan ooit om het in te voeren. Maar het vergt wel politieke lef. En daar heeft het de afgelopen dertig jaar aan ontbroken in dit dossier."