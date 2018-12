Reductie CO2-uitstoot? 'De industrie heeft gewonnen'

Andere voorstellen in het klimaatakkoord zijn verder nog: kolen- en gascentrales krijgen te maken met een CO2 heffing; maar die wordt lager dan eerder was afgesproken. Uiteindelijk worden alle kolencentrales voor 2030 geslotenm en er wordt volop ingezet op wind- en zonne-energie.

Dan zijn er ook nog afspraken gemaakt voor de huizen waarin we wonen: over twee jaar wordt bekend welke woningen, wanneer van het gas af gaan, huiseigenaren kunnen een lening krijgen om hun huis te verduurzamen en de belasting op gas gaat omhoog; er komt een -gedeeltelijke- compensatie.

Verzet

En wat zijn de plannen voor de auto? In 2021 komt er een subsidie van zesduizend euro voor een elektrische auto, en die subsidie wordt tot 2030 afgebouwd. Dat wordt onder andere betaald door mensen die een benzine- of een dieselauto hebben. Want die gaan meer motorrijtuigenbelasting betalen, en ook meer voor de brandstof.

Bij de Tweede Kamer was er vanmiddag een fluitconcert tegen de klimaatplannen, maar van groot verzet is nog geen sprake. Het kabinet hoopt dat dat zo blijft. Wiebes: "We beginnen pas, we hebben tot 2030 werk en ook daarna nog."