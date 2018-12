Weduwe huisarts Tuitjenhorn: 'Ze hebben zich vergist in mijn strijdbaarheid'

Vijf jaar geleden verloor Anneke Tromp uit Tuitjenhorn haar man. Hij was huisarts en pleegde zelfmoord nadat hij door justitie was aangeklaagd voor moord en de Inspectie voor de gezondheidszorg hem op non-actief had gesteld. Dit bevel werd met naam en toenaam naar buiten gebracht. Nico Tromp had een terminale patiënt met ernstige benauwdheid een ongebruikelijk hoge dosis morfine en dormicum gegeven om het lijden te verlichten en de man in slaap te brengen. Korte tijd daarna overleed de patiënt.

Nieuwsuursprak met Anneke Tromp een maand na de dood van haar man en blikt nu met haar terug op de afgelopen vijf jaar. "Er was toen chaos in ons leven, er gebeurde zoveel", zegt Tromp. "Mijn zoons en ik hielden ons amper op de been. De pers hijgde in onze nek, er werd een zaak opgestart tegen de inspectie. Op alle fronten moesten we topsport bedrijven."

Er volgde een zware strijd voor gerechtigheid voor haar man, maar ze gaf niet op. "Ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel en laat me niet intimideren." De Raad van State oordeelde uiteindelijk in 2016 dat de huisarts niet geschorst had mogen worden. Later volgde er excuses van de Inspectie en onlangs werd een immateriële schadevergoeding betaald aan Anneke Tromp. Ze kreeg 154.000 euro smartengeld. "Ik denk dat ze zich ontzettend hebben vergist in mijn strijdbaarheid."

Bekijk hieronder het interview met Anneke Tromp. Daarin vertelt ze onder meer welk persoonlijk verlies er in de afgelopen vijf jaar nog meer op haar pad kwam en hoe ze op zoek ging naar een nieuwe invulling voor haar leven.