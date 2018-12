Hoe de gegevens van tennissers en voetballers doorverkocht worden

'KNVB wordt dataverzamelmachine

De keuze om de tennisbond zo nadrukkelijk te onderzoeken is opvallend. De afgelopen maanden kwam ook een delegatie van de Nederlandse voetbalbond over de vloer bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een officieel onderzoek is er nooit gestart.

Binnen de Nederlandse sportbranche is de KNVB toonaangevend als het gaat om het verzamelen en exploiteren van persoonsgegevens van leden. Inmiddels heeft de bond 3,5 miljoen profielen in een database, waarbij met hulp van diverse datamarketingbureaus is gewerkt aan een strategie om leden zo gericht mogelijk te benaderen voor acties.

Volgens Hans de Zwart, directeur van privacybelangenorganisatie Bits of Freedom, kan de manier waarop de KNVB handelt in data niet door de beugel. Hij ziet daarin een rol weggelegd voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

"De KNVB is langzaam een soort dataverzamelmachine aan het worden. Bij allerlei activiteiten die ze willen organiseren moeten we ons gaan afvragen: doen ze dit nou om de sport verder te brengen of doen ze dit om nog meer te weten te komen over hun leden?"