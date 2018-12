Op de Biblebelt: hoe lang mogen wij nog in vrijheid naar de kerk gaan?

Zondagavond op de Biblebelt is het tijd voor een studiegroepje. Jongeren van de Gereformeerde Bond in Sliedrecht komen bijeen om samen te bidden, de bijbel te bestuderen én te zingen. "Een mooie invulling op de dag van rust en bezinning", zegt Frank Dunsbergen, voorzitter van de jongerenvereniging. Hij is overdag al twee keer naar de kerk geweest.

De Gereformeerde Bond hoort samen met kerkgenootschappen als de Gereformeerde Gemeente tot het behoudende deel van de Protestantse Kerk. Een stroming met naar schatting 500.000 gelovigen voor wie de Bijbel de belangrijkste leidraad in het leven is. "We nemen de bijbel letterlijk als we hem letterlijk kunnen nemen, en anders nemen we hem geestelijk. Maar om te beginnen nemen we hem letterlijk", zegt dominee Henk van der Veen.

Dat god de wereld in zes dagen heeft geschapen is volgens Van der Veen heel goed mogelijk. "Wat is er mis mee, dat zou toch prima kunnen?"