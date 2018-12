Halsema over de Wallen, vrijzinnigheid en het boerkaverbod

De grootste opgaven voor Halsema

Bij haar aantreden benoemde de 52-jarige Halsema drie punten die zij ziet als haar "grootste opgaven": de aanpak van zware criminaliteit, het verbinden van burgers uit alle delen van de stad en het beschermen van individuele identiteit.

Nadat ze in juni dit jaar door de Amsterdamse gemeenteraad werd gekozen, werd Halsema in juli be√ędigd als burgemeester van de stad. Ze is de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. Ook is ze de eerste GroenLinks-burgemeester van de hoofdstad.

Aan politieke ervaring geen gebrek: Halsema zat dertien jaar in de Tweede Kamer en was acht jaar lang het boegbeeld van GroenLinks. Ze werd geroemd om haar scherpte en felheid in debatten. Intermediair noemde haar in 2010 de beste premierskandidaat van Nederland.

Bekijk hieronder het volledige interview met Halsema, daarin gaat ze ook in op het boerkaverbod. De handhaving daarvan krijgt in Amsterdam geen prioriteit.