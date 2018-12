Deze kerk stroomt wél vol: 'We lijken happy clappy, maar zijn heel orthodox'

"Wat ik hier vind, vind ik niet in een traditionele kerk", zegt een vrouw die de dienst bezoekt. Een ander vindt het fijn dat je met "je lijf mag aanbidden". "Niet met je handen in je zakken, maar met je handen in de lucht. Zoals anderen juichen bij een voetbalwedstrijd voor doelpunten, doen wij dat voor Jezus."

Hoewel de kerk misschien heel modern lijkt, is de inhoud volgens Kraayenoord toch heel orthodox. "Aan de buitenkant denk je misschien dat we happy clappy zijn, maar als je wat langer in Mozaiëk rondstapt en luistert naar onze prediking, dan merk je dat we eigenlijk een heel orthodoxe kerk zijn."

Hij gaat verder: "We geloven dat Jezus naar deze wereld kwam, dat hij stierf voor onze zonden. Dat hij is opgestaan, al die wonderen. We zijn geen liberale club, we geloven wat dat betreft in de wonderen van de bijbel. Letterlijk ja, dat maakt mij christen. Dat ik geloof in een opgestane Jezus."