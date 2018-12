Fabrikanten en verzekeraars wachten nog steeds op nieuwe regels voor elektrische voertuigen

Hoe gaat het nu in zijn werk? Als iemand een nieuw voertuig op de openbare weg wil krijgen, komt er een verzoek aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat bepaalt ├│f het de weg op mag en zo ja, als wat: een 'fietsachtige', een groter motorvoertuig of een (bijzondere) bromfiets.

Dat de regels van het ministerie onduidelijk zijn, daar zijn verzekeraars, en fabrikanten het over eens. Ze vinden het hoog tijd dat het ministerie de wetgeving herziet. "Het ministerie moet daarin het voortouw nemen, dat bepaalt tenslotte hoe we hier in het verkeer met elkaar omgaan", zegt Weurding.

Plannen

Pieter Dekker van de branchevereniging op het gebied van elektrisch vervoer DOET zei eerder in Nieuwsuur: "Wij streven hetzelfde na als de minister. We willen ook graag met de minister om tafel om te praten over deze voertuigen, maar daar wachten we inmiddels al jaren op. En sinds het ongeluk met de Stint staat alles stil."

De Tweede Kamer gaat binnenkort uitgebreid spreken over het TNO-rapport, de toekomst van de Stint en de regelgeving voor nieuwe voertuigen. Minister Van Nieuwenhuizen komt in februari met uitgewerkte plannen voor technische eisen en toezicht op vernieuwende voertuigen, schreef ze eerder deze maand in een brief aan de Kamer.