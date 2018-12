Hybride-rijders raken financiële voordelen kwijt, is elektrisch het alternatief?

Het aantal elektrische auto's in Nederland stijgt, maar hybride-auto's zijn er steeds minder. Terwijl de overheid vijf jaar geleden nog drastische maatregelen nam om Nederlanders te stimuleren een hybride te kopen.

Mede door deze financiële voordelen steeg het aantal hybrides tot bijna 100.000, maar meer dan dat zullen het er waarschijnlijk nooit worden. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn alle maatregelen om hybrides te stimuleren veel te duur geweest. Na vijf jaar komt er voor veel mensen een einde aan de financiële voordelen en nu willen ze hun auto weer kwijt.

Wat kunnen we hiervan leren nu het kabinet wil dat meer mensen elektrisch gaan rijden?

In deze serie onderzoekt onze econoom Mathijs Bouman de toekomst van elektrisch rijden. Hij stapt zelf over van een hybride op een elektrische auto en spreekt pioniers en experts. In de eerste aflevering: afscheid van het hybride-tijdperk.