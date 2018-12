Al append een klimaatramp voorkomen: weermensen met een missie

Volgens de Oostenrijkse weerman Marcus Wadsak, mede-oprichter van Climate Without Borders, houden weerpresentatoren zich altijd bezig met weer én klimaat. "Ze hangen met elkaar samen. Weer is klimaat en klimaat is weer, je kan ze niet scheiden."

Hij legt uit: "Als je het over deze zomer hebt, of over het jaar 2018 in Oostenrijk, moet je het wel over klimaatverandering hebben, want we beseffen nu dat er iets nieuws aan de hand is, dat er iets verandert. We merken nu de gevolgen ervan."

Ook weerman John Morales uit Miami is lid. Hij kent Peeters al jaren en is vol lof over haar aanpak. "Ze is een wereldleider op het gebied van wetenschapscommunicatie. Ze krijgt waardering van wetenschappers op klimaat- en weergebied en ook van politieke leiders. Jill is iemand om rekening mee te houden."

NOS-weervrouw Willemijn Houbert is sinds kort ook lid van de whatsapp-groep. "We zijn meteorologen en willen heel graag over het klimaat vertellen. Maar we willen alleen dingen vertellen waar we echt zeker van zijn, daarbij stuurt die groep en geeft tips en tricks. Dat vind ik heel erg waardevol."