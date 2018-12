Toezichthouder kritisch over uitvoering nieuwe inlichtingenwet

De toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD, luidt de alarmbel over het toezicht op de veiligheidsdiensten. Het risico bestaat dat de diensten in strijd met de wet handelen, omdat waarborgen ontbreken of niet goed zijn geregeld.

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) oordeelt achteraf of de diensten zich wel aan de wet houden. In dit geval is vooral gekeken naar de invoering van controlemechanismen die met de nieuwe inlichtingenwet zouden worden ingevoerd. Die stonden tegenover de extra bevoegdheden die de inlichtingendiensten kregen. Veel van de controlemechanismen blijken nog niet goed te werken.

Bekijk hieronder hoe het toezicht is geregeld.