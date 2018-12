OM wil af van briefgeheim op postpakketten

Politieke reacties

Chris van Dam(CDA): "Ik vind dat er een wezenlijk verschil zit tussen een brief met briefgeheim en een pakje met pakjesgeheim. Dat laatste moet minder beschermd zijn. Ik denk dat we ons enorm moeten verzetten tegen de verspreiding en verkoop van drugs. Ik vind het de moeite waard om te kijken of we hiermee het werk van de politie en OM makkelijker kunnen maken."

Kathalijne Buitenweg(GroenLinks): "Het opsporen van drugs en bijvoorbeeld vuurwerk via pakketjes is heel belangrijk want het kan gevaarlijk zijn, ook voor medewerkers. Maar ik vind het wat te snel om te pleiten voor het aan de wilgen hangen van het briefgeheim. Het is goed om te kijken wat er nu misgaat en wat er misschien nodig is om de opsporing te intensiveren.

Maarten Groothuizen (D66): "Een rechter toetst nu of een gesloten pakket opengemaakt mag worden of niet en dat moeten we zo houden. D66 vindt het belangrijk dat post niet zomaar kan worden geopend, maar dat een rechter dat controleert. Als er andere, slimme manieren zijn om de opsporing te versnellen waardoor het OM tijd bespaart, is het goed daarnaar te kijken."