Handelsoorlog tussen Verenigde Staten en China: alleen maar verliezers

Al heeft Trump met zijn tirade tegen vrijhandel en China volgens de econome wel de vinger op de zere plek gelegd. "De toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001, heeft de VS miljoenen fabrieksbanen gekost. Daardoor zijn de industriële gebieden in Amerika in hoog tempo in verval geraakt, niet alleen economisch maar ook sociaal."

China heeft met vergeldingsmaatregelen daarop ook heel nauwkeurig de electorale kaart bestudeerd. "Door de Chinese maatregelen komen Amerikaanse producenten van sojabonen nu in de verdrukking, dat is Trumps achterban. En dat is niet voor niets", denkt Mees, die wel vindt dat de Amerikaanse president de betere kaarten in handen heeft.

Economische pijn

"In theorie kan Trump de handelsoorlog winnen als louter naar de harde kern van Trump-aanhang wordt gekeken. Een handelsoorlog gaat namelijk ten koste van arbeiders in lage-lonen landen en kapitalisten en komt ten goede aan arbeiders in hoge-lonen landen. Ook als de rijkdom van de wereldeconomie als geheel afneemt, zullen arbeiders in hoge-lonen landen beter af zijn."

Erken: "Aangezien de gemiddelde Amerikaan 3,5 keer zo rijk is als de gemiddelde Chinees, weegt de gemiddelde economische pijn van de handelsoorlog veel zwaarder voor de Chinezen dan voor de Amerikanen. Maar met deze nuance: een bankier in Manhattan zal de nadelige impact van de handelsoorlog in veel mindere mate voelen dan een agrariër die cranberries of sojabonen verbouwt."