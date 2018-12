Kerkasiel in Den Haag is inmiddels wereldnieuws

Inmiddels hebben vijfhonderd predikanten aangegeven dat zij een deel van de estafettedienst op zich nemen. Een voorgangersechtpaar uit Almelo is samen met hun kinderen gekomen om twee uur lang uur de dienst te leiden. Voor het echtpaar is de kerk altijd al actievoerder geweest. "Kijk naar Martin Luther King, de dominee die op de barricades stond. Aan die maatschappij bouwen we nog steeds."

Het doel van de actie is niet alleen dat staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers zijn discretionaire bevoegdheid inzet om het gezin in Nederland te houden, maar ook dat er een aanpassing komt van het kinderpardon. "We zouden heel graag een oplossing willen voor alle kinderen", zegt Haryarpi. "Ik denk dat in de toekomst voorkomen kan worden dat mensen zo lang in de procedure zitten. Maar zolang dat nog niet het geval is, vinden wij dat er een oplossing moet komen."

Gevangenis

Van Dijke: "Moet je je de situatie voorstellen, deze kinderen zitten vast in een kerk. Het is eigenlijk een soort gevangenis waar je niet uit kan. En er is geen plan B. Het gevaar is dat de kerk en het gezin straks met lege handen staan."

Maar Hettema ziet dat heel anders: "Een gevangenis? Ik denk dat de echte gevangenis geldt voor politici die vastzitten aan coalitie-afspraken. Dat zijn de echte gevangenen."