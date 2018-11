'Stadsmariniers en oud-agenten naar risicowedstrijden in amateurvoetbal'

De KNVB wil voortaan stadsmariniers, reservisten of voormalige agenten inzetten bij risicovolle amateurwedstrijden en probleemclubs. Deze mensen, die hun mannetje weten te staan, moeten de oren en ogen van de bond zijn op plaatsen waar eigenlijk niemand wil komen.

Dat zegt directeur amateurvoetbal Jan-Dirk van der Zee tegen Nieuwsuur, dat afgelopen weken onderzoek deed naar geweld in het amateurvoetbal. Komend weekend is het exact zes jaar geleden dat grensrechter Richard Nieuwenhuizen overleed na een mishandeling op het voetbalveld.

Momenteel heeft de KNVB met name in de lagere regionen van het amateurvoetbal beperkt zicht op geweldsincidenten. In die zogeheten B-categorie, waar zo'n negentig procent van de wekelijks dertigduizend wedstrijden gespeeld wordt, dringt volgens Van der Zee naar schatting twintig procent van de incidenten niet door tot de bond.

Excessieve incidenten

"Dit. Mag. Nooit. Meer. Gebeuren." Met die woorden sprak KNVB-voorzitter Michael van Praag in 2012 een mensenmassa toe die hun steun kwamen betuigen aan de overleden grensrechter Nieuwenhuizen.

Maar in de jaren daarna is fors geweld tegen scheidsrechters en grensrechters niet opgehouden. Uit cijfers van de KNVB blijkt dat er vijfhonderd 'excessieve' incidenten zijn geweest tegen arbitrage in de afgelopen zes jaar.

Van der Zee: "Ja, daar schrik ik zeker van want of het nou vijf-, vier-, drie- of achthonderd incidenten zijn, al die situaties zijn gewoon te veel en onacceptabel."