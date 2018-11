Boerkaverbod voorlopig nog niet van kracht

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken voert nog overleg over de manier waarop het boerkaverbod in Nederland gehandhaafd moet worden. Tot die gesprekken klaar zijn, gaat het boerkaverbod niet in.

Ollongrens mededeling valt samen met uitspraken van burgemeesters van grote steden. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, zei afgelopen vrijdag het boerkaverbod niet te willen handhaven. Ze vindt het "zo niet bij onze stad passen" en een verkeerde inzet van de schaarse middelen. "En daarbij denk ik ook dat, gemeten naar de omvang van het probleem, de wet erg zwaar is." Ook Rotterdam en Utrecht willen geen prioriteit geven aan de handhaving van het verbod.

De Eerste en Tweede Kamer hebben echter al ingestemd met het wetsvoorstel voor een beperkt boerkaverbod. Het kabinet moet alleen nog bepalen wanneer het verbod ingaat. De aankondiging van Halsema en de bijval van andere steden leidde tot kritiek en ergernis in Den Haag.