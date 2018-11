Koolmees: we waren heel dicht bij pensioenakkoord, toch door de vingers geglipt

Zeven jaar onderhandelen over een moderner pensioen met als resultaat: helemaal niets. Minister Wouter Koolmees heeft een katterig gevoel overgehouden aan het klappen van het pensioenoverleg. "Gisteren was het vooral teleurstelling. Er is hier veel tijd, energie en nachtelijke onderhandelingen aan besteed, zeker de afgelopen weken."

De werkgevers en vakbonden kwamen gisteren niet tot een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. De vakbonden FNV, CNV en VCP staakten de onderhandelingen omdat ze vinden dat het kabinet niet voldoende tegemoetkomt aan de eis voor het langzamer laten stijgen van de AOW-leeftijd.

"Gisteravond rond een uur of 22.00 uur was duidelijk dat de vakbonden zeiden: we gaan het niet doen. Er onstond nog een discussie, maar toen kwamen er al smsjes binnen van journalisten over dat het geklapt was. Toen was het snel klaar. Premier Mark Rutte zei: het is helaas geklapt, laten we maar stoppen."

Grote beweging

De vraag waarom het is geklapt kan Koolmees nog niet goed beantwoorden. "We hebben als kabinet een pakket van ruim 7 miljard euro met aanvullende maatregelen op tafel gelegd. We hebben een grote beweging gemaakt om de vakbeweging mee te krijgen. Het is heel frustrerend als dat dan niet lukt."

Volgens de minister waren ze wel heel dicht bij een akkoord. "We hadden de contouren van het nieuwe pensioenstelsel in zicht. Toch is het ons op het laatste moment door de vingers geglipt."

Bekijk hier het gehele gesprek met minister Koolmees terug: