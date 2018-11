Zorgen over zelfmoord onder boeren: agrarische sector komt in actie

In Nederland wordt niet bijgehouden wat het beroep is van mensen die zelfmoord plegen. In andere landen gebeurt dat wel: experts in België en Duitsland schatten dat jaarlijks 400 tot 500 boeren er een eind aan maken. In Frankrijk is de kans dat een boer zelfmoord pleegt zelfs 22 procent hoger dan het gemiddelde.

"Heel vaak zien ze het wel, maar weten ze niet wat ze ermee moeten doen. Kan ik er überhaupt wel iets over zeggen? Is dat niet een brug te ver?", vertelt Jeannette van de Ven van land- en tuinbouworganisatie LTO.

Het is niet de bedoeling dat de erfbetreder zelf hulp gaat bieden. "Dan zou hij of zij opgeleid moeten zijn door psychologen en dat is niet zo. Maar diegene kan wel vragen: zou het helpen om eens met de huisarts te praten? Of kan ik iemand voor je bellen die met je komt praten?"