In de Veenkoloniën krijg je het niet snel beter dan je ouders

Geen geld voor auto, vakantie of hobby

Heidi van der Laan wist zich wel aan de armoede te ontworstelen en probeert nu als opgeleid ervaringsdeskundige ook bij andere gezinnen het tij te keren. Ze groeide zelf op in het Groningse Pekela in een arm gezin. Geld voor een auto, vakanties of een hobby was er niet.

"Mijn ouders hebben echt hun best gedaan, maar er konden veel dingen niet. Mijn droom om een fotografieopleiding te doen moest ik opzij schuiven. En ik kreeg van hen niet mee wat ik moest doen om wel mee te doen in de maatschappij. Ik geloofde niet in mezelf", vertelt Heidi.

Haar vader Jan had een laag inkomen. "We hadden moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Omdat ik een moestuin had, konden we onszelf redden qua eten. Anders weet ik niet of dat was gelukt." Hoewel de kinderen merkten dat er weinig geld was, werd er in het gezin niet over gepraat.