Johannes van Dam, recensent die restaurants kon maken of breken

Behalve over eten en recenseren, gaat het in de biografie ook over andere aspecten uit het leven van Van Dam. Zijn joodse afkomst, zijn vader die omkwam bij een auto-ongeluk, zijn ontluikende homoseksualiteit in de jaren vijftig. Voordat hij over eten ging schrijven, worstelde hij met drugs en depressies.

"Van Dam was eigenlijk een roman-personage. Je kan hem zo op het toneel zetten of een film over hem maken. Dat vond ik zo fascinerend", zegt Thijssen. De biograaf noemt hem een vat vol tegenstrijdigheden. "Voor sommigen was hij heel warm, voor anderen bot en kritisch. Terwijl hij zelf niet tegen kritiek kon."

Maar dat hij het recenseren naar een hoger niveau heeft gebracht, staat buiten kijf. "Voordat hij begon, was alles amateuristisch en was iedereen lief voor elkaar. Als recensenten het niet vonden smaken, dan zeiden ze dat niet. Nou, als Van Dam het 'goor' of 'vies' vond dan schreef hij dat gewoon snoeihard op."