Pakketjes komen steeds sneller, maar het kost nachtwerker zijn gezondheid

Nederland trekt steeds meer nachtwerk aan en vakbond FNV is daar niet blij mee: nachtwerk is niet gezond en Nederland moet geen nachtwerkland worden. De Vereniging van Bedrijfsartsen is het hiermee eens en gaat een richtlijn maken voor werken in de nacht.

Maar omdat steeds meer mensen online winkelen, stijgt de vraag naar nachtwerkers die pakketjes verwerken. Nu al werken 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig in de nacht. 'Vandaag besteld, morgen in huis' eist zijn tol.

De Gezondheidsraad raadt nachtwerk af. Dat concludeert de raad in een rapport waarin onderzoeken naar nachtwerk met elkaar worden vergeleken. 's Nachts werken verhoogt het risico op diabetes, hart- en vaatziekten en slaapproblemen.

Vinod Naipal is logistiek medewerker en werkt al negentien jaar 's nachts. Privé en financieel was het voor hem aantrekkelijk om voor nachtwerk te kiezen. "Maar af en toe is het best zwaar. Als je niet uitgerust bent, heb je een lange nacht. Dan heb je echt een probleem."