Meer en meer illegale kunst op het internet

Valse prenten, illegaal opgegraven vazen en gestolen beelden. Op het internet zijn op sites van handelaren en kunstveilingen inmiddels duizenden illegale voorwerpen te vinden. De kunstrechercheurs letten bij hun onderzoek vooral op gestolen kunst uit Irak en Syriƫ.

Tijdens het bewind van IS is er niet alleen veel kunst vernield, criminelen kregen - als ze IS maar genoeg betaalden - alle ruimte om archeologische vindplaatsen te plunderen. "Wat we nu zien, en dat is echt een toenemend probleem, is de hoeveelheid plunderingen door mensen die het land leegroven en spullen voor zichzelf uit het land weghalen", zegt Bril.

Database

Op dit moment zijn er nog weinig maar voorwerpen uit Irak en Syriƫ via internet te vinden. "Het is de vraag waar de gestolen voorwerpen zijn. Archeologen en politierechercheurs denken dat veel kunst ondergronds wordt gehouden en pas over 10, 15 jaar zal opduiken", denkt archeoloog Olivier Nieuwenhuise van de Universiteit Leiden.

"We hebben een database gemaakt. Van 500 objecten hebben we hele goede foto's verzameld en die hebben we aan Interpol gegeven. Zij staan klaar om de voorwerpen te identificeren als ze waar ook ter wereld opduiken", aldus Nieuwenhuise.

Ook zullen taxateurs en de Vereniging van handelaren in oude kunst (KVHOK) binnenkort een meldpunt opzetten.