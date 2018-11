Zorg komt steeds meer personeel tekort: "We moeten nu nee verkopen'

Kinderverpleegkundige Lisette Mulder merkt nu al dat er een personeelstekort is. "Onlangs kregen we in korte tijd vijf zorgaanvragen binnen. We hebben er echt van alle kanten naar gekeken, maar helaas hebben we geen van allen kunnen aannemen, omdat we niet genoeg collega's hebben. We hebben vijf kinderen 'nee' moeten verkopen."

Het idee om het tekort aan personeel op te lossen door zorgmedewerkers een uurtje meer te laten werken noemt ze "een beetje dom'. "Ik heb een contract van 24 uur per week. Er is geen week voorbij gegaan dat ik precies dat aantal uren gemaakt heb. Het is altijd meer." Standaard een uur meer werken wil zij niet.