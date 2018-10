Ook 'gentech-light' blijft omstreden en 'niet nodig'

Eigen keuze

Maar Greenpeace is niet enthousiast over Schoutens idee. Herman van Bekkem: "Crispr-Cas is net als de andere gentechnieken een manier om genetisch te manipuleren. Net als het Europees Hof vinden we dat daar een risico-beoordeling voor gedaan moet worden en dat er een etiket op moet zitten, zodat je een eigen keuze kan maken over dit soort producten."

Greenpeace vreest voor de niet-voorspelde effecten die een risico kunnen vormen voor voor mens en milieu. "Denk aan nieuwe allergenen die in dit soort gewassen zitten. Of een schadelijk effect voor het milieu, waardoor zo'n plant sneller gaat verspreiden bijvoorbeeld. Dat wil je graag uitsluiten."

Dat boeren minder hoeven te spuiten bij genetisch gemodificeerde gewassen, is volgens Van Bekkem onzin. "In de praktijk is het zelfs omgekeerd: er wordt méér gespoten. En in de gentechvrije veredeling worden er grote stappen gemaakt, juist in bestendige gewassen. Zoals aardappels die schimmelbestendig zijn. Gentech hebben we gewoon helemaal niet nodig."