'Als we IS-kinderen nu weghalen, maken ze nog kans op een normale jeugd'

De twee moeders zouden het zelfs acceptabel vinden als hun kinderen van hun gescheiden zouden worden. Als dat betekent dat de kinderen terug zouden kunnen naar Europa. Bouchra: "Ik zou mijn kinderen zó meegeven met jullie. Zij verdienen het echt niet om in deze situatie te leven. We boeten nu sowieso al voor de fouten die we hebben gemaakt."

'Geen bedreiging'

In het gevangenenkamp in Syrië wordt het gedrag en de ontwikkeling van de kinderen bestudeerd door een team psychologen van de stichting Child Focus, om te kijken of ze zich bij een terugkeer naar België kunnen aanpassen. Want veel van hen hebben traumatische ervaringen.

Volgens de psychologen vormen de kinderen geen bedreiging en is het dringend tijd voor actie. "Als we ze nu weghalen, is er nog een kans dat deze kinderen een normale jeugd kunnen hebben en kunnen integreren in de maatschappij", zegt directeur van de stichting Heidi De Pauw."We hopen dat de overheid gaat inzien dat dit gewoon kinderen zijn en dat zij absoluut geen gevaar voor de maatschappij betekenen."

Hoogleraar klinische psychologie Gerrit Loots is ook aanwezig. Hij beaamt wat De Pauw zegt. "Ik wil iedereen geruststellen: dit zijn kinderen die je in elke kleuterklas kan zetten. Daar moet je niet bang voor zijn, absoluut niet."