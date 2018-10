Rijk, maar toch een lege bankrekening: hoe haal je geld uit je stenen?

Veel oudere Nederlanders hebben hun geld in stenen vastzitten: in een afbetaald huis. Terwijl de AOW of het pensioen tekort schieten. Die lege bankrekening zouden ouderen graag aanvullen met vermogen uit hun huis, maar hypotheekregels bij banken zijn streng. Commerciële partijen springen in het gat.

Zij bieden constructies aan waardoor mensen hun huis toch 'kunnen opeten'. Zoals Dirk van Kuler en Gerard Damen. De twee gingen in zee met vastgoedbedrijf Behouden Huis. Nu ontvangen ze elke maand een bedrag van 1800 euro. "Voor leuke dingen. Vakanties, wat vaker uit eten. We zien wel."

Hoe gaat het precies in zijn werk? Behouden Huis koopt de woning over van de klant, maar de levering is uitgesteld. In plaats van een bedrag in een keer, krijgt de verkoper een langlopende maandelijkse uitkering. En kan hij zolang hij wil in het huis blijven wonen, zonder huur te betalen.