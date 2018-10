Prijs na prijs voor Vlaamse debuutfilm 'Girl', maar er klinkt ook kritiek

Ondanks dat de film prijs na prijs binnensleept, is er ook kritiek. Vooral vanuit de transgender-gemeenschap. Theatermaakster Nicky Ebbeng, zelf transgender, kan zich niet vinden in de keuze voor een mannelijke hoofdrolspeler. "Het voelt alsof transgenders worden gereduceerd tot in dit geval een jongen in een balletpak."

Ebbeng benadrukt dat transgender zijn en de transitie voor haar veel meer is dan dat. "Het is zoveel meer dan dat ik af wil van mijn geslachtsdeel en zoveel meer dan een worsteling in mijn hoofd." Ze vindt dat de regisseur een transgender voor de hoofdrol had moeten kiezen.

Dat het lichaam van Lara in de film regelmatig naakt te zien is, kan ook niet op haar goedkeuring rekenen. Volgens regisseur Dhont is er een goede reden voor. "Het belangrijkste thema is het conflict dat Lara heeft met haar lichaam. Als je daar een film over maakt dan kun je niet anders dan haar lichaam tonen."