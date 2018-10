'Snel nieuwe regels nodig voor elektrische voertuigen als e-steps en Segways'

Dat de regels van het ministerie onduidelijk zijn, daar zijn de fabrikanten en verzekeraars het over eens. Ze vinden het hoog tijd dat het ministerie de wetgeving herziet. "Het ministerie moet daarin het voortouw nemen, dat bepaalt tenslotte hoe we hier in het verkeer met elkaar omgaan", zegt Weurding.

Want ook voor consumenten is volgens hem nu veel onduidelijk. "Die weten vaak niet of ze nou wel of niet op de openbare weg mogen, of ze verplicht zijn een kenteken te hebben of dat ze voor het voertuig een verzekering moeten hebben. De ene keer wel, de andere keer niet. Dat moet echt anders."